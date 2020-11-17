ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Белоруссия намерена принять ответные меры в случае расширения санкций со стороны ЕС

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белоруссия намерена принять ответные меры в случае расширения санкций со стороны ЕС
флаг ЕС, pixabay.com

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей днем во вторник, 17 ноября, заявил, что страна готова принять ответные меры в случае расширения санкций со стороны Европейского Союза.

Владимир Макей сегодня после завершения совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросам внешней политики сообщил журналистам, что если Евросоюз примет решение о введении новых санкций, этот шаг не останется без ответа Минска.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что реакция страны будет "действительно адекватной и очень чувствительной для европейских партнеров".

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью