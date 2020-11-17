Белоруссия намерена принять ответные меры в случае расширения санкций со стороны ЕС

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17 ноября 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ЕС, pixabay.com

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей днем во вторник, 17 ноября, заявил, что страна готова принять ответные меры в случае расширения санкций со стороны Европейского Союза.

Владимир Макей сегодня после завершения совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросам внешней политики сообщил журналистам, что если Евросоюз примет решение о введении новых санкций, этот шаг не останется без ответа Минска.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что реакция страны будет "действительно адекватной и очень чувствительной для европейских партнеров".