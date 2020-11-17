Евросоюз планирует выделить на поддержку активистов в Белоруссии €24 млн

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17 ноября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

евро, pixabay.com

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что Европейский Союз планирует выделить €24 млн организациям гражданского общества и активистам в Белоруссии, в частности, участникам массовых акций протеста.

В рамках программы мероприятий "EU4Belarus: Солидарность с народом Белоруссии" Евросоюз также намерен оказать помощь "независимым" СМИ, блогерам, студентам и молодым специалистам. В ЕК открыто говорят о вышеуказанном проекте как о "вмешательстве", которое будет "эффективным" при непосредственной поддержке местных демократических инициатив.

Как сообщает RT, в Европейском Союзе считают, что вышеуказанная программа позволит активистам развивать свой потенциал, а также приобщить новичков к сообществу, которое выступает "за демократию".

Уточняется, что белорусскому гражданскому обществу и журналистам требуется помощь, чтобы они имели возможность вовлекать в свою работу все больше жителей страны.