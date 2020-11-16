Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 ноября, пообещал "честно, справедливо, не уходя от ответственности" перераспределить полномочия президента ко Всебелорусскому народному собранию.
Лукашенко подчеркнул, что в настоящий момент острых вопросов для общества в Белоруссии "немного". Политик также заметил, что уже были приняты "всякие решения", причем ответственность за них в основном брал на себя именно президент, "подставлявший себя под острую критику общества".
Белорусский лидер добавил, что прекрасно понимал – без решений, о которых идет речь, "страны быть не может".
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