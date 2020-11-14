Тихановская высказалась за расширение санкций против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

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14 ноября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото: Kay Nietfeld/dpa

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости Евросоюза расширить санкции против бизнеса, поддерживающего белорусские власти.

Как отметила Тихановская, "индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС".

Такое заявление лидер белорусской оппозиции сделала, выступая на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference. Тихановская призвала ЕС действовать более решительно.

Ранее Тихановская объявила о создании в Белоруссии Народного трибунала.