Президент Эстонии призвала отбросить сомнения по поводу честности выборов в США
17 ноября 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
У Эстонии нет причин сомневаться в честности прошедших в США выборов, а союзнические отношения между нашими странами остаются хорошими. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд.
Она подчеркнула, что давать им оценку должны в первую очередь сами американские граждане.
«Мы говорили о здоровье наших электронных выборов, поскольку члены правительства поставили его под сомнение – и в более широком смысле, и конкретно результаты нескольких последних выборов, но все обвинения были однозначно отвергнуты», – отметила Кальюлайд.
Ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за высказываний о выборах в США.
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