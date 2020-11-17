ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Президент Эстонии призвала отбросить сомнения по поводу честности выборов в США

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Эстонии призвала отбросить сомнения по поводу честности выборов в США
Керсти Кальюлайд. Фото: сайт Кремля

У Эстонии нет причин сомневаться в честности прошедших в США выборов, а союзнические отношения между нашими странами остаются хорошими. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд.

Она подчеркнула, что давать им оценку должны в первую очередь сами американские граждане.

«Мы говорили о здоровье наших электронных выборов, поскольку члены правительства поставили его под сомнение – и в более широком смысле, и конкретно результаты нескольких последних выборов, но все обвинения были однозначно отвергнуты», – отметила Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за высказываний о выборах в США.

ДВа

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью