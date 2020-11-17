Президент Эстонии призвала отбросить сомнения по поводу честности выборов в США

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17 ноября 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Керсти Кальюлайд. Фото: сайт Кремля

У Эстонии нет причин сомневаться в честности прошедших в США выборов, а союзнические отношения между нашими странами остаются хорошими. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд.

Она подчеркнула, что давать им оценку должны в первую очередь сами американские граждане.

«Мы говорили о здоровье наших электронных выборов, поскольку члены правительства поставили его под сомнение – и в более широком смысле, и конкретно результаты нескольких последних выборов, но все обвинения были однозначно отвергнуты», – отметила Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за высказываний о выборах в США.