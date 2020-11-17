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Мониторинг выявил в армяноязычном сегменте интернета всплеск дезинформации о конфликте в Карабахе

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Мониторинг выявил в армяноязычном сегменте интернета всплеск дезинформации о конфликте в Карабахе
хакер, pixabay.com

Руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян сообщил, что с началом обострения конфликта в Карабахе в армяноязычном сегменте интернета выявили всплеск дезинформации.

Григорян уточнил, что ключевыми географическими источниками распространения дезинформации о конфликте в Нагорном Карабахе стали Азербайджан, Турция и Великобритания. Эксперт в беседе с RT уточнил, что выявлением фейковых аккаунтов занимался искусственный интеллект, который определил, что многие из них были созданы еще до начала обострения ситуации, а с первых дней войны их подключили к распространению дезинформации.

В общей сложности с сентября до 9 ноября удалось выявить 6 498 таких аккаунтов.

Эдгар Григорян отметил, что с фейковых страниц с начала конфликта в Карабахе внедрялась информация о том, что "Армении не нужна Россия", а также что РФ – это своеобразный тиран. 

Уточняется, что после завершения боевых действий активность фейковых аккаунтов не сошла на нет. Эксперт подчеркнул, что армия ботов и страниц, распространявших дезинформацию, нанесли имиджевый и моральный ущерб армянской стороне.

ЕТ

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