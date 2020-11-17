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Зеленского призывают отправить в Россию на переговоры по вакцине от коронавируса Виктора Медведчука

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зеленского призывают отправить в Россию на переговоры по вакцине от коронавируса Виктора Медведчука
Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский должен немедленно делегировать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутата Верховной рады Виктора Медведчука на переговоры в Россию по производству вакцины от коронавируса на Украине.

С таким призывом выступил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он отметил, что если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины на Украине.

С таким же предложением выступил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

Эксперты прогнозируют, что до конца ноября на Украине будут выявлены почти 200 тысяч новых пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом.

ДВа

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