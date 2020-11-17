Зеленского призывают отправить в Россию на переговоры по вакцине от коронавируса Виктора Медведчука
17 ноября 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Владимир Зеленский должен немедленно делегировать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутата Верховной рады Виктора Медведчука на переговоры в Россию по производству вакцины от коронавируса на Украине.
С таким призывом выступил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он отметил, что если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины на Украине.
С таким же предложением выступил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.
Эксперты прогнозируют, что до конца ноября на Украине будут выявлены почти 200 тысяч новых пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом.
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