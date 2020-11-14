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Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом
Максим Степанов, фото: donpress.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook о заражении коронавирусом, он сегодня получил положительный тест, несмотря на всевозможные меры безопасности.

Степанов сообщил, что сейчас находится на самоизоляции и будет продолжать работать удаленно.

Украинские медики за прошедшие сутки выявили еще 12 524 новых пациента с подтвержденным COVID-19. Скончался 191 человек. Два украинских военных умерли от коронавируса .

НС

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