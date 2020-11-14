Два украинских военных умерли от коронавируса

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14 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки определено с помощью тестов 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, сообщает информационное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на медицинскую службу ВСУ.

Военная медицинская служба ВСУ разместила сообщение в соцсети Facebook: «По состоянию на 10:00 (местного времени – «АН») 14 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19) болеет 2 494 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 354 человека».

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован 22 и 23 летальный случай от COVID-19. Умер военнослужащий (Житомирская область) и работник ВС Украины (Львовская область). Оба, по имеющейся информации, имели хронические сопутствующие заболевания.

Из 179 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Как сообщалось, на Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано рекордные 12 524 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 962 человека, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.