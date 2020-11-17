Президент Армении предложил передать управление страной правительству национального согласия

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17 ноября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление страной правительству национального согласия.

Глава государства отметил, что Армения проиграла «как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках».

«В данном контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов», – заявил Саркисян.

Он также заявил о неизбежности отставки нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию.