США планируют выделить $27 млн на продвижение своих интересов в некоторых регионах мира

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17 ноября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

доллары, pixabay.com

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить до $27 млн на реализацию программы, направленной, в частности, на продвижение интересов страны в некоторых регионах мира.

Согласно последней информации, средства планируется выделить на реализацию программы "Американские школы и больницы за рубежом" (ASHA), целью которой является популяризация внешнеполитических целей и задач США, продвижение интересов страны, а также укрепление нацбезопасности Штатов посредством информирования и оказания влияния на иностранную общественность.

Средства выделят на оказание помощи зарубежным школам, больничным центрам и библиотекам, передает RT. Не менее 30% от суммы будет предоставлено заявителям, чья деятельность в основном ориентирована на Ближний Восток (Ирак, Ливию, Сирию, Йемен и прочие страны). Целью вышеуказанных действий является "наглядная демонстрация щедрости американского народа".