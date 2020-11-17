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Эрдоган не стал встречаться в Стамбуле с госсекретарем США

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган не стал встречаться в Стамбуле с госсекретарем США
Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «не нашел времени» встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в ходе визита последнего в Турцию. Об этом заявил представитель госдепартамента.

На брифинге в Стамбуле он отметил, что встреча не состоялась потому, что «расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, заложенные в основу визита госсекретаря».

Представитель госдепа констатировал разногласия США и Турции, но на настоятельные вопросы о том, на что мог обидеться Эрдоган, заявил, что дело в расписании.

Ранее Эрдоган поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

ДВа

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