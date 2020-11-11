Эрдоган поздравил Байдена с победой на президентских выборах

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11 ноября 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание Джозефу Байдену, в котором поздравил его с победой на президентских выборах в США.

В своем поздравлении Эрдоган напомнил, что отношения между Турцией и Соединёнными Штатами «носят стратегический характер, основанный на глубоко укоренившихся основах» еще со времен, когда Байден был вице-президентом США.

«Испытания, с которыми мы сегодня сталкиваемся на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях», – говорится в послании.

Ранее Эрдоган объявил о введении в Турции новых ограничений по коронавирусу.