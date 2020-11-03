Эрдоган объявил о введении в Турции новых ограничений по коронавирусу

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3 ноября 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

Стамбул, фото: pixabay.com

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Эрдоган сообщил, что граждане Турции должны обязательно носить маски, держать социальную дистанцию и соблюдать меры гигиены.

Водится ограничение времени работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских до 22 часов. СМИ в Турции во вторник, 3 ноября, пишут о введении гибкого графика работы в госучреждениях и частном секторе. Будут усилены проверки на рынках.

Эрдоган подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Турции находится под контролем. Турецкий президент пообещал, что будущей весной жители страны получат вакцины, произведенные в стране.

В Турции, как известно из открытых источников, коронавирусом заразились пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 2 ноября, заявила, что 90% всех ввезенных на территорию России случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции.