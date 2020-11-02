Глава Роспотребнадзора: более 90% ввезенных в Россию случаев COVID-19 были из Турции
2 ноября 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник в ходе заседании совета по борьбе с COVID-19 заявила, что 90% всех ввезенных на территорию России случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции.
Попова уточнила, что после того, как 1 августа была открыта граница с Турцией, оттуда в Россию вернулись почти 1,5 млн человек. По ее словам, в общем мониторинге Роспотребнадзора из общего количества выявленных больше 90% – это именно лица, приехавшие из Турецкой Республики.
Анна Попова призвала обратить на данный факт внимание и предложить "определенные меры", передает RT.
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