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Ресурс Avia.pro: Турция начала масштабную переброску войск на границу с Арменией

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: Турция начала масштабную переброску войск на границу с Арменией
Турецкие военные, Caglar Ozturk / globallookpress.com

Анкара приступила к масштабной переброске своих войск на границу с соседней Арменией. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российских сетевых СМИ.

Как информирует портал Avia.pro, для транспортировки личного состава, техники и вооружения используются самолеты Airbus A400M. Турецкая сторона данные маневры не комментирует.

В процитированном материале отмечается, что «откровенное нападение» на Армению со стороны Турции является крайне маловероятным сценарием, так как в этом случае Анкаре придется столкнуться с Россией, которая является союзником Еревана по ОДКБ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео, на которых предположительно миротворцы РФ убеждают армянских бойцов оставить свои позиции в зоне карабахского конфликта.

ДЦ

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