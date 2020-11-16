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Появились видео, на которых предположительно миротворцы РФ убеждают армянских бойцов оставить позиции в зоне конфликта

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Вестник Кавказа»

Появились видео, на которых предположительно миротворцы РФ убеждают армянских бойцов оставить позиции в зоне конфликта
Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появились видеозаписи, на которых предположительно российские миротворцы убеждают армянских бойцов оставить позиции в зоне карабахского конфликта.

Как пишет «Вестник Кавказа», данные кадры были сделаны на территории Агдамского района, юго-западная часть которого на момент начала боевых действий в сентябре контролировалась властями в Степанакерте. Согласно мирному соглашению, заключенному на прошлой неделе, район должен быть полностью передан Азербайджану до 20 ноября.

Ранее в понедельник сообщалось, что у представителей российского миротворческого контингента, развернутого в Нагорном Карабахе, заметили новейшие автоматы АК-12.

ДЦ

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