AJC: в Джорджии при пересчете обнаружили более 2,6 тысячи неучтенных голосов избирателей

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17 ноября 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Atlanta Journal-Constitution

выборы в США, Joel Lerner/Xinhua

Журналисты утверждают, что пересчет бюллетеней на президентских выборах в США в американском штате Джорджия дал возможность выявить в одном из округов более 2,6 тысячи неучтенных голосов избирателей.

Как сообщает газета Atlanta Journal-Constitution, предполагается, что речь идет о сбое, который произошел из-за проблемы со сканированием бюллетеней.

Журналисты не исключают, что обнаруженные голоса могут помочь действующему лидеру США Дональду Трампу сократить отрыв от кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена. В настоящий момент, как утверждают американские телеканалы, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов.