Трамп написал в Twitter, что победил на президентских выборах в США
16 ноября 2020, 09:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утром в понедельник, 16 ноября, заявил, что победил на президентских выборах. Об этом политик написал на своей страничке в соцсети.
"Я победил на выборах!" – заявил Дональд Трамп. Отметим, что руководство платформы Twitter поставило на вышеуказанном сообщении отметку о том, что в официальных источниках сообщается о "других результатах".
Напомним, ранее Трамп заявил, что его соперник – демократ Байден – выиграл, но лишь потому, что избирательный процесс был сфальсифицирован. Действующий американский лидер уточнил, что на участки не допустили наблюдателей, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых с плохой репутацией и некачественным оборудованием.
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