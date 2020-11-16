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Трамп написал в Twitter, что победил на президентских выборах в США

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп написал в Twitter, что победил на президентских выборах в США
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утром в понедельник, 16 ноября, заявил, что победил на президентских выборах. Об этом политик написал на своей страничке в соцсети.

"Я победил на выборах!" – заявил Дональд Трамп. Отметим, что руководство платформы Twitter поставило на вышеуказанном сообщении отметку о том, что в официальных источниках сообщается о "других результатах".

Напомним, ранее Трамп заявил, что его соперник – демократ Байден – выиграл, но лишь потому, что избирательный процесс был сфальсифицирован. Действующий американский лидер уточнил, что на участки не допустили наблюдателей, а голоса подсчитывались частной компанией радикальных левых с плохой репутацией и некачественным оборудованием.

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