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Трамп заявил о «небывалых нарушениях» конституции США в рамках прошедших выборов

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп заявил о «небывалых нарушениях» конституции США в рамках прошедших выборов
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Действующий президент США Дональд Трамп подверг критике прогнозы журналистов о победе на выборах в стране своего оппонента Джо Байдена и заявил, что в ходе голосования нарушалась конституция.

Трамп заметил, что СМИ, публикующие "фальшивые новости", постоянно утверждают, что Байден станет новым президентом Соединенных Штатов, не позволяя республиканцам показать, "насколько сильно была нарушена" конституция страны. "На нее совершались нападки как, вероятно, никогда раньше!" – подчеркнул политик.

Американский лидер добавил,что многих наблюдателей "выгнали" из пунктов подсчета голосов, а миллионы бюллетеней демократы "поменяли".

ЕТ

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