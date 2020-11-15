В США начали «давить» ставленников Трампа

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15 ноября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Чад Вульф на фото globallookpress.com/ CNP/AdMedia

Глава министерства внутренней безопасности США (DHS) Чад Вульф занял должность незаконно. Такое решение принял федеральный судья в Нью-Йорке. Вульфа на должность назначил Трамп. В этом судебном решении есть намеки на давление на людей Трампа.

Федеральный судья в Нью-Йорке не просто признал незаконным назначение Чада Вульфа на должность министра внутренней безопасности. Незаконными признаны действия Вульфа на посту.

«DHS нарушила принцип передачи должности, определенному законом», — постановил окружной судья США Николас Гарауфис: «Поэтому действия, предпринятые предполагаемыми исполняющими обязанностями секретарями, были предприняты без законных полномочий».

Таким образом в суде отказали главе министерства внутренней безопасности в запрете миграционной программы. Вообще, на миграционную программу точил зуб сам Дональд Трамп.

Месяц назад Верховный суд США вынес постановление, которое признало, что Дональд Трамп не соблюдал процедуры нормотворчества, когда запрещал миграционную программу. Но тогда вопрос окончательно не решился.

Нынешнее решение стало ударом не только по «хотелкам» Трампа, но и по его ставленнику. На должность главы DHS Чада Вульфа назначил президент Соединенных Штатов. Еще в августе американское управелние правительственной отчетности заявило, что Вульф допускал нарушения в исполнении обязанности и не имел права руководить ведомством.

Чад Вульф уже попадал под давление критиков. Его ведомство занималось подавлением протестов BLM в Портленде.