Косачев считает, что у аграрной Молдавии нет перспектив в Евросоюзе

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16 ноября 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Победить на выборах президента Молдавии, аграрной страны, Майе Санду помогли молдавские диаспоры за рубежом и евроориентированная молодежь из больших городов.

Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что в этом и заложена проблема: Молдавия – аграрная страна, а село голосовало за Додона.

«Ехать в европейскую «Тулу» со своим «самоваром» – фруктами и вином, мягко говоря, неперспективно. Тесный союз с ЕС, тем более – румынизация страны, приведет к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении», – отметил Косачев.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.