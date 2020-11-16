Токаев заявил о занижении статистики по коронавирусу в Казахстане

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16 ноября 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК

В нескольких регионах Казахстана выявлены факты занижения реальных данных по заражению коронавирусом. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и ряде других областей. Токаев отметил, что «выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны».

«Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается», – добавил Токаев и поручил Минздраву совместно с бюро нацстатистики разработать комплексный подход к анализу медицинских данных.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев обсудили возможность совместного производства вакцины от коронавируса.