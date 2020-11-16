Политолог Букарский считает, что Молдавию при Санду не ждет ничего хорошего

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16 ноября 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Сегодня можно говорить о безоговорочной победе Санду – уже ничего не изменится. Так прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в Молдавии исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба», политолог Владимир Букарский.

По словам эксперта, теперь все будет зависеть от того, насколько Санду удастся взять под контроль административный ресурс. Это будет во многом зависеть от результатов следующих парламентских выборов.

Политолог также считает, что ничего хорошего Молдавию при Санду не ждет, поскольку она будет последовательно проводить политику перехода страны под полное внешнее управление Запада.

«Что касается объединения с Румынией, пока эти взгляды разделяет меньшинство населения, пусть даже весьма солидное — порядка 30%. С другой стороны, если противники присоединения к Румынии не мобилизуются, голосов диаспоры на референдуме станет достаточно для того, чтобы полностью лишить Молдову государственности», – считает Букарский.

Ранее сообщалось, что Санду пообещала избирателям своего оппонента завоевать их доверие.