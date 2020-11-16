ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Букарский считает, что Молдавию при Санду не ждет ничего хорошего

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Политолог Букарский считает, что Молдавию при Санду не ждет ничего хорошего
Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Сегодня можно говорить о безоговорочной победе Санду – уже ничего не изменится. Так прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в Молдавии исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба», политолог Владимир Букарский.

По словам эксперта, теперь все будет зависеть от того, насколько Санду удастся взять под контроль административный ресурс. Это будет во многом зависеть от результатов следующих парламентских выборов.

Политолог также считает, что ничего хорошего Молдавию при Санду не ждет, поскольку она будет последовательно проводить политику перехода страны под полное внешнее управление Запада.

«Что касается объединения с Румынией, пока эти взгляды разделяет меньшинство населения, пусть даже весьма солидное — порядка 30%. С другой стороны, если противники присоединения к Румынии не мобилизуются, голосов диаспоры на референдуме станет достаточно для того, чтобы полностью лишить Молдову государственности», – считает Букарский.

Ранее сообщалось, что Санду пообещала избирателям своего оппонента завоевать их доверие.

ДВа

В мире

Власти Армении накажут офицеров за неоправданную гибель армянских солдат в Нагорном Карабахе

Власти Армении накажут офицеров за неоправданную гибель армянских солдат в Нагорном Карабахе

Власти Армени накажут офицеров за неоправданную гибель армянских солдат во второй войне в Нагорном Карабахе. Уже есть арестованные среди офицерского состава. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью