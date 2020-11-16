Глава ВОЗ заявил, что победить коронавирус вакциной невозможно

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16 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию».

По его словам, с самого начала пандемии «мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию». Он отметил, что вакцина лишь дополнит остальные инструменты, а не заменит их.

Гебрейесус также добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что число зараженных COVID-19 в мире за одни сутки составило почти 600 тысяч.