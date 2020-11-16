Число зараженных COVID-19 в мире за одни сутки составило почти 600 тыс

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16 ноября 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 53,76 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 590 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире выросло почти на 8,2 тыс., превысив 1,308 млн.

По состоянию на 18:35 мск 15 ноября в ВОЗ поступили сведения о 53 766 728 инфицированных и 1 308 975 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 594 000, а умерших - на 8 212.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 660 905 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (252 672), на втором месте Европейский регион (246 603), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 506).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 10 641 431. Далее следуют Индия (8 814 579), Бразилия (5 810 652), Россия (1 925 825), Франция (1 918 345), Испания (1 458 591), Великобритания (1 344 360), Аргентина (1 296 378), Колумбия (1 182 697), Италия (1 144 552), Мексика (997 393) и Перу (932 650).