В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине и дизеле с 2030 года
16 ноября 2020, 17:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Великобритания хочет запретить продажу на территории страны новых автомобилей на бензине и дизеле с 2030 года.
Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявит об этом ограничении уже в ближайшее время. В начале 2020 года власти Британии собирались ввести запрет на такие машины с 2035 года. Два года назад в планах правительства было ввести ограничения с 2040 года.
Экологичные машины набирают популярность у островитян – только за 2019 год спрос вырос в два раза. Но в целом доля электромобилей находится на отметке в 7% от всех новых транспортных средств, купленных в Великобритании в октябре.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует пересадить жителей Белоруссии на электромобили.
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