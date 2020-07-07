Лукашенко планирует пересадить жителей Белоруссии на электромобили

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7 июля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Переход на электромобили является одной из основных задач будущей пятилетки в Белоруссии. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Минска.

Белорусский лидер отметил, что будет «трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать».

Переход на электромобили Лукашенко назвал одной из основных задач на ближайшие пять лет. О необходимости развития электротранспорта в Белоруссии президент говорил и ранее.

По его словам, разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта его «очень впечатлили».