Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

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2 июля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что многие постсоветские страны сейчас завидуют республике, так как она спокойно прошла путь становления. Они завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Лукашенко добавил, что белорусы могут "в любое время суток выйти на улицу и быть спокойными".

"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — отметил Лукашенко, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости. По его словам, белорусы живут и не понимают, "как это нам досталось". "Это сделали мы с вами", - заметил президент. Лукашенко отметил, что у Белоруссии не было золота и углеводородов, как у России, или много денег, как у США. Зато у белорусов есть руки, мозги и голова на плечах.

Белоруссия не хочет чужого, но и свое не отдаст. Белорусский президент подчеркнул, что "мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом".

Белоруссии нужно, чтобы к ней относились по-человечески с Востока и не понукали с Запада, сказал глава белорусского государства.