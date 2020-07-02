Лукашенко попросил относиться к Белоруссии по-человечески

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2 июля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссии нужно, чтобы к ней относились по-человечески с Востока и не понукали с Запада. Об этом сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что «сегодня Белоруссия на разрыв». По его словам, с Востока Белоруссию боятся потерять. Лукашенко не стал скрывать, что имеет в виду «наших братьев-россиян».

«Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что это единственное требование, «все остальное сами заработаем».

При этом он отметил, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада.