Лукашенко попросил относиться к Белоруссии по-человечески
2 июля 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Белоруссии нужно, чтобы к ней относились по-человечески с Востока и не понукали с Запада. Об этом сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, заявил Александр Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что «сегодня Белоруссия на разрыв». По его словам, с Востока Белоруссию боятся потерять. Лукашенко не стал скрывать, что имеет в виду «наших братьев-россиян».
«Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что это единственное требование, «все остальное сами заработаем».
При этом он отметил, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада.
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