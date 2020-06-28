Лукашенко назвал причину, почему Россия не хочет потерять Беларусь

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28 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может потерять Белоруссию. По его словам, он часто напоминает об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину.

«Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь», - отметил он.

Лукашенко объяснил, что начался процесс выдавливания РФ с «очень маржинальных рынков» Евросоюза и Украины. Он добавил, что республика является второй по приобретению российского газа и перерабатывает огромное количестве нефти. Он уверен, что Москва не хочет потерять Минск не только экономически, но и политически.

«Потерять Белоруссию – это сильнейший удар по внутренней политике России», - предает его слова телеканал «Беларусь 1».

Ранее сообщалось, что после парада Победы Александр Лукашенко на приветствие российских гостей ответил, что «Москва – столица родины».