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Песков прокомментировал указ Эрдогана о переброске турецких военных в Азербайджан

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал указ Эрдогана о переброске турецких военных в Азербайджан
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переброске турецких военнослужащих на территорию Азербайджана.

Эрдоган 16 ноября  направил указ об отправке солдат в Азербайджан на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (парламент). Как объясняется в документе, «турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра», передало агентство Anadolu.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Турции указ Эрдогана.
По словам официального представителя Кремля, «там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур».

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