Песков прокомментировал указ Эрдогана о переброске турецких военных в Азербайджан
16 ноября 2020, 15:56[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переброске турецких военнослужащих на территорию Азербайджана.
Эрдоган 16 ноября направил указ об отправке солдат в Азербайджан на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (парламент). Как объясняется в документе, «турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра», передало агентство Anadolu.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Турции указ Эрдогана. По словам официального представителя Кремля, «там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур».
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