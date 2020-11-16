Эрдоган вероятно направит в Карабах турецкий воинский контингент

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16 ноября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента проект своего указа об отправке военных в Азербайджан для участия в «совместной миротворческой миссии». Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Большинство депутатских мест в Меджлисе (Великое национальное собрание Турции) сейчас принадлежит Партии справедливости и развития, лидером и основателем которой является Реджеп Тайип Эрдоган, поэтому задержек в утверждении президентского указа не предвидится.

Похоже в договоренностях Эрдогана с Москвой о миротворческой миссии в Карабахе есть некоторые неясности, которые Россия и Турция трактуют - каждая по-своему. Напоминаем, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что на территории Нагорного Карабаха не будет никаких турецких миротворческих групп.

Из его слов известно: «Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом чётко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России, границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована».