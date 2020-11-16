Вулкан активизировался на итальянском острове Стромболи

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16 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Il Mattino

извержение вулкана Стромболи, Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com

Утром в понедельник, 16 ноября, в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи, расположенного на одноименном маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии, прогремел взрыв.

Согласно последней информации, вулкан выбросил вверх столб пепла, который осел на территории населенных пунктов, расположенных неподалеку.

Отметим, что вулкан Стромболи имеет три активных кратера. В июле минувшего года в результате извержения вулкана погиб один человек, а не менее трех получили легкие травмы. Последнее крупное извержение произошло на итальянском острове 11 лет назад.