Вулкан активизировался на итальянском острове Стромболи
16 ноября 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Il Mattino
Утром в понедельник, 16 ноября, в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи, расположенного на одноименном маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии, прогремел взрыв.
Согласно последней информации, вулкан выбросил вверх столб пепла, который осел на территории населенных пунктов, расположенных неподалеку.
Отметим, что вулкан Стромболи имеет три активных кратера. В июле минувшего года в результате извержения вулкана погиб один человек, а не менее трех получили легкие травмы. Последнее крупное извержение произошло на итальянском острове 11 лет назад.
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