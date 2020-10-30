Вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке

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30 октября 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, как сообщает РИА Новости. Так, шлейф пепла распространился на 24 километра на северо-восток от вулкана.

Известно, что вулкан имеет «оранжевый» уровень опасности для авиасообщения, а также находится в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского на востоке полуострова. Его высота достигает почти 1500 метров.