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Вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Вулкан Карымский выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке
Фото: pixabay.com

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, как сообщает РИА Новости. Так, шлейф пепла распространился на 24 километра на северо-восток от вулкана.

Известно, что вулкан имеет «оранжевый» уровень опасности для авиасообщения, а также находится в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского на востоке полуострова. Его высота достигает почти 1500 метров.

АГ

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