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Crew Dragon с четырьмя астронавтами отравился на МКС. Трамп и Байден поздравили NASA с успешным запуском

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Crew Dragon с четырьмя астронавтами отравился на МКС. Трамп и Байден поздравили NASA с успешным запуском
астронавт, фото: pixabay.com

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал 15 ноября в 19.27 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде к МКС. С успешным запуском NASA и SpaceX  поздравили Джо Байден и Дональд Трамп.

Действующий президент США заявил, что это был «великолепный запуск». По его словам, NASA было близко к катастрофе в начале пути, но сейчас это самый «горячий», самый продвинутый космический центр в мире: «Далеко впереди всех!»

При этом лидирующих на выборах Байден отметил, что запуск Crew Dragon - «это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и решительности».

Известно, что на борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Корабль должен состыковаться с МКС 18 ноября в 7.00 по московскому времени. 

БА

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