Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вернулся на Землю, успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию возвращения корабля вело американское космическое агентство NASA. Момент приводнения корабля Crew Dragon SpaceX опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Crew Dragon приводнился, как и было намечено, в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 мск). Это было первое с 1975 года приводнение пилотируемого космического корабля США на воду.

Корабль отстыковался от Международной космической станции (МСК) в 2:35 мск. Из космоса вернулись астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.

В операции по эвакуации астронавтов задействованы два поисково-спасательных судна, два скоростных катера, несколько вертолетов, принимают участие более 40 специалистов, - сообщает The New York Times.

Астронавты провели на МКС два месяца. На МКС остались работать астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P