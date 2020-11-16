Премьер-министр Великобритании Джонсон ушел на самоизоляцию

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16 ноября 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ray Tang/Xinhua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил уведомление о том, что должен отправиться на самоизоляцию, поскольку ранее контактировал с человеком, зараженным коронавирусом нового типа.

Согласно последней информации, Борис Джонсон продолжит активно работать в своей резиденции, расположенной на Даунинг-стрит, в частности, он будет руководить действиями британского правительства в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Подчеркивается, что британский премьер-министр в настоящий момент чувствует себя хорошо, у него не выявили симптомов COVID-19.