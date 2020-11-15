Более 590 тысяч заболевших COVID зафиксировано в мире
15 ноября 2020, 22:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 53,76 млн, увеличившись за сутки более чем на 590 тысяч. Такие данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Число летальных исходов в мире увеличилось почти на 8,2 тысяч, превысив 1,308 млн человек.
Более 42% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, зафиксированы в Северной и Южной Америке (252 672), на втором месте по этому показателю оказался Европейский регион (246 603), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 506).
Сложнее всего ситуация с коронавирусом в США - 10 641 431.
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