Более 590 тысяч заболевших COVID зафиксировано в мире

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15 ноября 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 53,76 млн, увеличившись за сутки более чем на 590 тысяч. Такие данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов в мире увеличилось почти на 8,2 тысяч, превысив 1,308 млн человек.

Более 42% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, зафиксированы в Северной и Южной Америке (252 672), на втором месте по этому показателю оказался Европейский регион (246 603), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 506).

Сложнее всего ситуация с коронавирусом в США - 10 641 431.