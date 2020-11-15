Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян освобожден в зале суда

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15 ноября 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Задержанного по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти экс-главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна сегодня освободили в зале суда.

"Слава богу, справедливость есть, и она на данном этапе восторжествовала", - заявил Ванецян, выходя после заседания суда. По его словам, власть хотела помешать его политической деятельности. Ованецян заверил, что "не совершал никаких преступлений ни сейчас, ни в целом в своей жизни."

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян был задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.