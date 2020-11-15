Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян освобожден в зале суда
15 ноября 2020, 21:30[ «Аргументы Недели» ]
Задержанного по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти экс-главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна сегодня освободили в зале суда.
"Слава богу, справедливость есть, и она на данном этапе восторжествовала", - заявил Ванецян, выходя после заседания суда. По его словам, власть хотела помешать его политической деятельности. Ованецян заверил, что "не совершал никаких преступлений ни сейчас, ни в целом в своей жизни."
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян был задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.