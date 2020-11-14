Экс-глава СНБ Артур Ванецян задержан по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

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14 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Артур Ванецян, фото соцсети

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

Ему также инкриминируют попытку узурпации власти. Преследование Ванецяна адвокат считает политическим, с целью сохранения власти.

Ванецян является лидером партии "Родина". Член совета партии Сос Акопян написал по этому поводу в Facebook, что власти страны пытаются всячески «обезглавить» партию.

В офисе партии "Родина", в доме Ванецяна и в квартире его родителей проводились обыски.

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