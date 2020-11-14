Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»
14 ноября 2020, 15:39[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала видеообращение одного из протестущих в Ереване к российским гражданам. На кадрах изображён мужчина, который говорит, что Армения – его родина, а Россия - дом.
«Не верьте лживым сукиным детям. Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась: Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Начиная с 1828 года мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины будут всегда рядом с российскими воинами во всех войнах, и в первую очередь будущих войнах», - высказал он.
Также он призвал не вестись на провокации «соросовской мрази», которая продала его родину.
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