Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»

Аргументы Недели → В мире 13+

14 ноября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Армении, фото: pixabay.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала видеообращение одного из протестущих в Ереване к российским гражданам. На кадрах изображён мужчина, который говорит, что Армения – его родина, а Россия - дом.

«Не верьте лживым сукиным детям. Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась: Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Начиная с 1828 года мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины будут всегда рядом с российскими воинами во всех войнах, и в первую очередь будущих войнах», - высказал он.

Также он призвал не вестись на провокации «соросовской мрази», которая продала его родину.