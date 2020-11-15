В Белоруссии на акциях протеста задержали более 500 человек

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15 ноября 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белорусский ОМОН, Виктор Лисицын/Global Look Press

Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных сегодня сотрудниками правоохранительных органов, превысило 500 человек. Об этом сообщает не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

Задержания проходили в Минске, Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске.

Ранее МВД Белоруссии подтвердил применение спецсредств к участникам несанкционированных акций в Минске. Как сообщали СМИ, в Минске применялся слезоточивый газ, в районе метро «Пушкинская» прозвучало несколько взрывов, предположительно, это были светошумовые гранаты.