Что происходит сегодня в Минске сообщили очевидцы: для разгона протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Аргументы Недели → В мире 13+

15 ноября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, РИА Новости, Интерфакс

Минск, Площадь перемен, фото: naviny.media/

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты применили в воскресенье, 15 ноября, силовики в Минске для разгона протестующих. Очевидцы рассказали, что несколько светошумовых гранат взорвалось рядом со станцией метро «Пушкинская».

Предположительно, несколько человек пострадали в этом районе столицы Белоруссии от осколков при взрыве светошумовой гранаты. Первые задержания сегодня начались в районе станции метро «Пушкинская», через дорогу от мемориала одному из погибших в ходе акций протеста в Белоруссии Александру Тарайковскому. Люди приносили к мемориалу цветы.

На очередном митинге в Минске силовики вновь применили против протестующих дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митинги в Белоруссии проходят уже третий месяц, после выборов президента.

Негосударственные белорусские СМИ сообщают о задержании силовиками участников акций.

Видео задержаний у станции метро опубликовано на сайте Tut.by. Судя по видео, кроме омоновцев в форме и шлемах участников акции задерживают люди в балаклавах и черной одежде без опознавательных знаков.

Официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что на акции протеста в Минске прошли задержания.