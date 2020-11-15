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Что происходит сегодня в Минске сообщили очевидцы: для разгона протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, РИА Новости, Интерфакс

Что происходит сегодня в Минске сообщили очевидцы: для разгона протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты
Минск, Площадь перемен, фото: naviny.media/

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты применили в воскресенье, 15 ноября, силовики в Минске для разгона протестующих. Очевидцы рассказали, что несколько светошумовых гранат взорвалось рядом со станцией метро «Пушкинская».

Предположительно, несколько человек пострадали в этом районе столицы Белоруссии от осколков при взрыве светошумовой гранаты. Первые задержания сегодня начались в районе станции метро «Пушкинская», через дорогу от мемориала одному из погибших в ходе акций протеста в Белоруссии Александру Тарайковскому. Люди приносили к мемориалу цветы.

На очередном митинге в Минске силовики вновь применили против протестующих дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митинги в Белоруссии проходят уже третий месяц, после выборов президента.

Негосударственные белорусские СМИ сообщают о задержании силовиками участников акций.
Видео задержаний у станции метро опубликовано на сайте Tut.by. Судя по видео, кроме омоновцев в форме и шлемах участников акции задерживают люди в балаклавах и черной одежде без опознавательных знаков.

Официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что на акции протеста в Минске прошли задержания.

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