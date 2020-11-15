Азербайджан дал Армении отсрочку для вывода войск и населения из Кельбаджара

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15 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Азербайджана, фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод населения из Кельбаджарского района. Он пояснил, что у Еревана возникли некоторые сложности.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района – дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», - уточнил помощник в ходе телевизионного брифинга.

Гаджиев отметил, что Армения обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. По его словам, сложности связаны с погодными условиями, а также с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью.

Ранее сообщалось, что многокилометровый затор образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению.