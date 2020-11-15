WP: в ходе столкновения противников и сторонников Трампа в США мужчину серьезно ранили ножом

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15 ноября 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

сторонники Дональда Трампа, фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы сообщили, что в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован.

В субботу сторонники Трампа провели в Вашингтоне акцию в поддержку действующего американского лидера. Однако в 20.00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между его сторонниками и противниками. Люди, поддерживающие Байдена, были вооружены дубинками. Полиция прибыла на место происшествия через несколько минут после драки.

«По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами», - пишет издание.