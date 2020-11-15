Медведчук обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти» на Украине

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15 ноября 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский, George Cracknell Wright/Keystone Press Agency /globallookpress.com

Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук оценил законопроект о принудительном интернировании российских граждан, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности», на время конфликта в Донбассе.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения», - цитирует его слова пресс-служба партии.

Медведчук отметил, что украинцы хранят память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую они никогда не позволят перейти. По его словам, «отправка мирных граждан в "концлагеря"» находится далеко за гранью. Депутат добавил, что создание подобных «лагерей смерти» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными. Кроме того, он считает, что за таким способом стоит желание «удержать власть любой ценой».