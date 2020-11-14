СНБ Армении заявила, что пресекла попытку убийства Пашиняна

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14 ноября 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Служба Национальной безопасности Армении заявила, что сегодня, 14 ноября пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте СНБ.

СНБ выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ группой лиц с целью совершения покушения на Пашиняна и узурпации власти в Армении, указано в сообщении.

В подготовке убийства участвовал командир добровольческого отряда Ашот Минасян, которыйсоздал в городе Сисиан склад оружия. Он вступил в сговор с политиками, настроенными против премьер-министра, с целью его ликвидации и узурпации власти. Отмечается, что в заговоре принимали участие представители разных политических сил, в том числе "Республиканской партии" и "Дашнакцутюна".

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.