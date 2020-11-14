В США за сутки зарегистрировали более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19

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14 ноября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

пробирки, Ddp Images/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки зарегистрировали 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставил в субботу университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США выявили 184 514 новых случаев заражения, что стало очередным антирекордом.

За минувшие сутки в Штатах скончались 1 431 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 10 745 524 случая заболевания COVID-19, жертвами болезни стали более 244 тысяч человек. Выздоровели свыше 4 миллионов заразившихся.