Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России прогнозируемый

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14 ноября 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в субботу, 14 ноября, заявил, что рост заболеваемости коронавирусом нового типа в России прогнозируемый, он идет сейчас лишь в ряде регионов.

Ранее сегодня стало известно, что количество выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи и составило 22 702.

Онищенко отметил, что в настоящий момент наиболее неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири. По словам депутата, это можно объяснить тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс.

Уточняется, что заболеваемость коронавирусом в Москве остается на достаточно высоком уровне, однако большого подъема нет.