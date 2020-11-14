Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России прогнозируемый
14 ноября 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в субботу, 14 ноября, заявил, что рост заболеваемости коронавирусом нового типа в России прогнозируемый, он идет сейчас лишь в ряде регионов.
Ранее сегодня стало известно, что количество выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи и составило 22 702.
Онищенко отметил, что в настоящий момент наиболее неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири. По словам депутата, это можно объяснить тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс.
Уточняется, что заболеваемость коронавирусом в Москве остается на достаточно высоком уровне, однако большого подъема нет.
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